إي آند مصر توقع بروتوكول تعاون مع إريكسون استعدادًا لتقديم تقنية الجيل الخامس 5G

أعلنت شركة إي آند مصر الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة إريكسون المتخصصة في إنتاج معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية لشبكات الهاتف المحمول، استعدادًا لتقديم تقنية الجيل الخامس (5G) في السوق المصري.



وقع بروتوكول التعاون على هامش فعاليات معرض جيتكس جلوبال دبي 2024 كلُ من: المهندس عمرو فتحي الرئيس التنفيذي لقطاعيّ التكنولوجيا ونظم المعلومات في شركة إي آند مصر، وإيكو نيلسون نائب للرئيس ورئيس وحدة العملاء العالمية لاعمال شركة إي آند فى شركة اريسكون الشرق الأوسط وإفريقيا.



تهدف الشراكة إلى تعزيز شبكة "إي آند مصر" باستخدام نظام الهوائيات عالية الأداء من "إريكسون"، وهي خطوة تُعد محورية في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات محليًا وإقليميًا. كما تمثل الشراكة امتدادًا مثمرًا للتعاون القائم بين الشركتين.



من خلال هذه الشراكة، سيتم دمج نظام هوائيات إريكسون المدمجة (EAS) بـ 20 منفذًا في شبكة "إي آند مصر"، مما يسمح بتقاسم المواقع بين جميع المشغلين بكفاءة عالية على البنية التحتية للشركة.



ويساهم هذا التحديث في تحسين هيكلة الشبكة وزيادة استعداد "إي آند مصر" لإطلاق خدمات الجيل الخامس، مع تعزيز منظومة قوية لتحقيق أهدافها في قطاع الاتصالات، خاصةً أن هذا النظام يعزز أداء الشبكة والتغطية دون الحاجة إلى مصادر طاقة إضافية، ما يتماشى مع استراتيجيات الشركة للاستدامة البيئية، حيث يدعم الاستخدام الأمثل للترددات والتقنيات على مواقع لاسلكية متعددة. يُعد نظام الهوائيات كبوابات لشبكات الوصول اللاسلكي (RAN)، وهو عنصر أساسي في تحسين أداء الشبكة وكفاءة الطاقة.



ويوفر دمج نظام هوائيات إريكسون المتطورة للمستخدمين سرعات أكبر وأداءً مُحسنًا، واتصالًا أفضل في جميع أنحاء مصر. فضلا عن أنه يعزز من قدرات الجيل الرابع للمستهلكين والشركات، بالإضافة إلى الاستعداد الكامل لاستقبال خدمات الجيل الخامس، مما يضمن انتقالًا سلسًا نحو هذه التقنية المتطورة وما بعدها.



أعرب المهندس عمرو فتحي، الرئيس التنفيذي لقطاعيّ التكنولوجيا ونظم المعلومات، عن سعادته بمناسبة توقيع بروتوكول التعاون مع شركة إريسكون. وقال: "نؤمن في إي آند مصر بأهمية تقديم أحدث التقنيات لعملائنا، وتعاوننا مع شركة إريكسون يعزز من التزامنا بتحقيق هذا الهدف".



وأضاف: "دمج نظام الهوائيات المتطورة من إريكسون يمثل خطوة هامة نحو تحسين كفاءة شبكتنا وزيادة قدراتنا في تقديم خدمات الجيل الخامس".



واكد: "هذه الشراكة لا تدعم فقط طموحاتنا التقنية، ولكنها تتماشى أيضًا مع رؤية مصر 2030 في تعزيز التنمية المستدامة وتقديم حلول متقدمة في مجال الاتصالات."