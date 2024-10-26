حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة دراجات نارية بالمرج

قررت نيابة المرج اليوم، حبس تشكيل عصابي في سرقة الدراجات النارية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالقاهرة القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بمنطقة المرج.

كان قسم شرطة المرج قد تلقي معلومات بقيام عناصر إجرامية بسرقة الدراجات النارية وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص - من بينهم عميل سىء النية - لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج ، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة دراجات نارية، وأرشدوا عن المسروقات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى هذه الوقائع.