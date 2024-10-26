«كاف» يصدر قرارًا صادمًا بشأن أزمة مباراة ليبيا ونيجيريا

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قرارًا صادمًا بشأن المباراة المُلغاة بين منتخبي ليبيا ونيجيريا في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

وألغى «كاف» مباراة منتخب ليبيا ضد نيجيريا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وجاء قرار إلغاء مباراة ليبيا ونيجيريا، بعد الأحداث المتسارعة التي شملت شكوى رسمية قدمها الاتحاد النيجيري لكرة القدم ضد نظيره الليبي، بسبب ما وصفه بـ"تعنت احتجاز" بعثة المنتخب النيجيري في المطار الليبي، مما أدى إلى رفضهم خوض المباراة.

قرار كاف حول أزمة مباراة ليبيا ونيجيريا

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم منح منتخب نيجيريا ثلاث نقاط كاملة، مع اعتبار المنتخب الليبي خاسرًا بنتيجة 3-0.

ويأتي هذا القرار بعد الأحداث التي صاحبت وصول المنتخب النيجيري إلى ليبيا واستعداداته للمباراة، حيث أبدى الفريق النيجيري تحفظات شديدة على الظروف الأمنية والاستضافة، ورفض خوض المباراة.

وبناء على التحقيقات التي أجرتها لجنة الانضباط، تم تحميل الاتحاد الليبي لكرة القدم مسؤولية الأحداث التي أدت إلى إلغاء المباراة، وتقرر تغريمه مبلغ 50 ألف دولار.

هذا القرار من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على حظوظ المنتخبين في التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا، حيث ستعزز نقاط المباراة حظوظ نيجيريا في المنافسة، بينما ستضع ليبيا في موقف صعب.