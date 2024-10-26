العالم يقرأ| "الانتظار".. أبرز الروايات الأكثر مبيعًا في الغرب

يحرص موقع "البوابة نيوز" على تقديم حركة الأدب العالمية لقرائه؛ حيث أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن قائمة الروايات الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية.

وجاءت قائمة الأكثر مبيعًأ فى الغرب على النحو الآتي:

المرتبة الأولى: رواية "الانتظار"

وجاءت فى المرتبة الأولى، رواية الانتظار، بقلم مايكل كونلي، وتدور حول ابنة Bosch، Maddie، المتطوعة الجديدة في وحدة القضايا الباردة.

المرتبة الثانية: رواية "الصديق"

بينما جاءت فى المرتبة الثانية من قائمة نيويورك تايمز، رواية الصديق، بقلم فريدا ماكفادن، وتتسبب سلسلة من الوفيات الأخيرة في جعل سيدني شو تشك في الطبيب الوسيم الذي بدأت مواعدته.

المرتبة الثالثة: رواية "الجناح الرابع"

كما حصلت رواية "الجناج الرابع" على المرتبة الثالثة من قائمة نيويورك تايمز، بقلم ريبيكا ياروس، يتم حث فيوليت سورينجايل من قبل القائد العام، على أن تصبح مرشحة لفرسان التنانين.

المرتبة الرابعة: رواية "عد المعجزات"

وجاءت فى المرتبة الرابعة رواية عد المعجزات بقلم نيكولاس سباركس، حول رجل يبحث عن الأب الذى لم يعرفه قط، يلتقى بأم عزباء وتنتشر الشائعات.

المرتبة الخامسة: رواية "الخادمة"

كما جاءت فى المرتبة الخامسة والأخيرة من قائمة نيويورك تايمز، رواية الخادمة بقلم فريدا ماكفادن، وتظهر المشاكل على السطح عندما تحصل امرأة على بداية جديدة من خلال وظيفة في منزل عائلة وينشستر.