نائب محافظ الروتاري: ندعم تمكين المرأة ودعم الأسرة في كل شبر بمصر

أكدت الدكتورة إيناس العماوي، نائب محافظ المنطقة الروتارية، على أهمية الدور الفاعل للروتاري في دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن أندية الروتاري تولي اهتماماً كبيراً لقضايا المرأة والأمومة والطفولة من خلال لجان متخصصة تهدف لتعزيز دور المرأة في المجتمع ودعم الأسر.

وأوضحت “العماوي” خلال كلمتها في ندوة “البوابة نيوز”، أن نوادي الروتاري أسست لجاناً مثل "لجنة تمكين المرأة" و"لجنة الأمومة والطفولة" التي تركز على تقديم الدعم والتدريب للنساء، وذلك بهدف تعزيز قدراتهن وتوفير الفرص الاقتصادية لهن.

وتضمنت المبادرات توفير وظائف جديدة، وإطلاق مشاريع مجتمعية تساعد النساء على بناء حياة مستقرة لأسرهن، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وأضافت أن هذه الجهود تأتي ضمن مساعي الروتاري لتحقيق التنمية الشاملة، وتقديم الدعم لمئات الأسر في مختلف المحافظات.

وذكرت أيضاً أن دعم المرأة لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يشمل الجانب الصحي والتعليم، كما يحرص الروتاري على إقامة ورش عمل وبرامج توعوية لتعزيز دور المرأة وتوفير بيئة مستدامة تمكنها من المساهمة بفاعلية في تنمية المجتمع.

يأتي ذلك خلال الندوة التي عقدت بجريدة وموقع "البوابة نيوز" الندوة الشهرية ضمن فعاليات "صالون البوابة"، وتناولت الندوة نقاشات حول الجهود المجتمعية التي تقوم بها نوادي الروتاري في مجالات التعليم والصحة والتنمية المستدامة.

شارك في الندوة المهندس عماد عبد الوهاب، المحافظ السابق للروتاري.

شارك في الندوة الدكتورة غادة عبد الرحيم أستاذ علم النفس المساعد ومستشار رئيس جامعة القاهرة للتواصل المجتمعي، وعبدالحميد العوا محافظ الروتاري السابق، ورئيس لجنة الصورة العامة، المهندس عماد عبد الوهاب، المحافظ السابق للروتاري، ويحيى مجدي، معاون المحافظ، والدكتورة إيناس العماوي، نائب محافظ المنطقة، الذين أشادوا بجهود الروتاري الرامية إلى دعم المجتمع المصري من خلال مبادرات فاعلة ومُستدامة تُعزز من جودة الحياة للمواطنين كافة.