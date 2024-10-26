تأجيل محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة إنهاء حياة زوجها بمدينة بدر لجلسة 25 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس اليوم، تأجيل محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة إنهاء حياة زوجها المعروفة إعلاميًا بـ جريمة بدر، لجلسة 25 ديسمبر المقبل لحضور المتهمين من محبسهم.

على خلفية وجود علاقة عاطفية بين المتهمين وهو ما دفعهم لقتل المجني عليه وتقطيع جثمانه ووضع تلك الأجزاء داخل 11 كيسا لإلقائها داخل صناديق القمامة.

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة بقتل زوجها وتقطيعه بمعاونة عشيقها بواسطة سلاح أبيض سكين، وأداة عصا خشبية داخل محل سكن المجني عليه بمدينة بدر في محافظة القاهرة، إلى محكمة الجنايات المختصة.

جاء أمر الإحالة في القضية رقم 3118 لسنة 2024 جنايات بدر والمقيدة برقم 473 لسنة 2024 كلى القاهرة الجديدة، لأنه في دائرة قسم بدر بمحافظة القاهرة، أن المتهمين قتلا المجني عليه ياسر. ع. ا، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض دواء منوم وسلاح أبيض سكين وأداة عصا خشبية، وحال وجود المتهمة الأولى وزوجها المجني عليه بمسكن الزوجية، غافلته ودست له أقراص منومة بالطعام ليتمكن المتهم الثاني من قتله دون مقاومة.