الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

أعلن الجيش الأردني أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت، اليوم "السبت" محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة (درون).



وقال مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود"، مبينًا أنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها ومتابعتها، إذ تم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.



وأكّد المصدر، في بيان اليوم، أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، للحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة إلى أبناء الوطن والتأثير على الأمن الوطني.