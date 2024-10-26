محافظ الروتاري: ننفذ العديد من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز النمو المجتمعي

قال شريف أديب، محافظ الروتاري رئيس الاتحاد النوعي للأندية الروتارية للأندية بمصر، إن نوادي الروتاري تعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز النمو المجتمعي؛ حيث تدعم الجانب التعليمي من خلال إنشاء المدارس، وتوفير الدعم للقطاع الصحي والاجتماعي.

وأشار إلى أن هذه النوادي قامت بمبادرة فريدة لتجديد ست قرى من القرى الأكثر فقرًا، من بينها قرية "الخرافي" بمنطقة الضبعة؛ حيث شملت أعمال التطوير مختلف جوانب البنية التحتية.

وأضاف "أديب" أن الدعم الدولي لنوادي الروتاري في مصر يمتد أيضًا من خلال الروتاري الدولي؛ حيث تم تخصيص منحة بقيمة مليوني دولار لدعم الجهود المحلية للحد من انتشار مرض سرطان عُنُق الرَّحِم.

كما أعلن عن إنشاء مدرسة ابتدائية والعمل حاليًا على بناء مدرسة إعدادية، لتعزيز التعليم في المناطق المحتاجة، بجانب الإسهام في تطوير مستشفى جمال حمادة بالإسكندرية والمساعدة في رفع كفاءة المؤسسات الصحية في مختلف أنحاء مصر.

شارك في الندوة الدكتورة غادة عبد الرحيم أستاذ علم النفس المساعد ومستشار رئيس جامعة القاهرة للتواصل المجتمعي، وعبدالحميد العوا محافظ الروتاري السابق، ورئيس لجنة الصورة العامة، المهندس عماد عبد الوهاب، المحافظ السابق للروتاري، ويحيى مجدي، معاون المحافظ، والدكتورة إيناس العماوي، نائب محافظ المنطقة، الذين أشادوا بجهود الروتاري الرامية إلى دعم المجتمع المصري من خلال مبادرات فاعلة ومُستدامة تُعزز من جودة الحياة للمواطنين كافة.