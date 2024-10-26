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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

برلماني لبناني: إسرائيل تريد توسيع رقعة الصراع لتصل لحرب إقليمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، إن استهداف إسرائيل لإيران لا يرتبط ارتباطا كبيرا بما يحدث في الجنوب اللبناني، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان يهدد منذ فترة بمثل هذه الاستهدافات التي استهدفها لإيران.

وأضاف «هاشم »، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي خلال برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تريد دائمًا توسعة الحرب لتصل إلى الحرب الإقليمية، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي متوحش ولا يكترث لأحد ويربط كل المنطقة بما يريد ليصل إلى تحقيق ما يدعي أنها أهدافه.

وتابع عضو مجلس النواب اللبناني: «استهداف إسرائيل لأماكن في طهران كان متوقعًا ولكن علينا ألا نربط عما يحدث من اشتباكات بين إيران وإسرائيل، وما يحدث في لبنان»، مشيرًا إلى أن لبنان يتعرض لعدوان همجي ممنهج يريد من خلاله الاحتلال أن يوسع من الصراعات والتوترات بالمنطقة.

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