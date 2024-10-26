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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس وشمال غزة

خان يونس
خان يونس
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استشهد وأصيب فلسطينيون، اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي شمال خان يونس جنوب قطاع غزة، ومحيط مدرسة شمال مدينة غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها "إن الاحتلال قصف منطقة الشحايدة شمال بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين"، مشيرة إلى أن طائرات الاحتلال المسيرة قصفت محيط مدرسة الفاخورة شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين.
كما أطلقت طائرات الاحتلال المروحية نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مناطق وتجمعات المواطنين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والمناطق الجنوبية لمدينة غزة.. واعتقلت قوات الاحتلال الدكتور محمد عبيد رئيس قسم الجراحات الترميمية وجراحة العظام بمستشفى العودة تل الزعتر في جباليا أثناء وجوده في مستشفى كمال عدوان.


وفي السياق، أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين اليوم بحالات اختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك شرق نابلس.


وأفادت (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت بيت فوريك أكثر من مرة خلال الساعات الماضية وسط إطلاق كثيف للرصاص والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإصابة العشرات من أهالي البلدة بالاختناق.. كما هاجم مستوطنون، المواطنين وممتلكاتهم في عدة أماكن من الأغوار الشمالية.


وقالت مصادر محلية "إن مجموعة من المستوطنين هاجمت مساكن المواطنين في خلة مكحول، وشرعت بترهيبهم واستفزازهم، حيث تشهد الفترة الأخيرة اعتداءات يومية مماثلة.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42 ألفا و924 شخصا، وإصابة 100 ألف و833 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

قصف الاحتلال الإسرائيلى خان يونس غزة