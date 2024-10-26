الاحتلال: اعتراض 4 طائرات مسيرة وصواريخ قادمة من لبنان

أفاد الجيش الإسرائيلي باعتراض أربع طائرات مسيرة وصواريخ من لبنان بواسطة الدفاعات الجوية، قبل أن تصل لأهدافها.

وبحسب قناة (أي 24) الإسرائيلية، فإن صافرات الإنذار تم تفعيلها في المستوطنات شمال إسرائيل القريبة من حدود لبنان.. وأكدت القناة أن عددا كبيرا من الإسرائيليين فروا إلى الملاجئ.