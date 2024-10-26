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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال: اعتراض 4 طائرات مسيرة وصواريخ قادمة من لبنان

طائرات مسيرة
طائرات مسيرة
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أفاد الجيش الإسرائيلي باعتراض أربع طائرات مسيرة وصواريخ من لبنان بواسطة الدفاعات الجوية، قبل أن تصل لأهدافها.
وبحسب قناة (أي 24) الإسرائيلية، فإن صافرات الإنذار تم تفعيلها في المستوطنات شمال إسرائيل القريبة من حدود لبنان.. وأكدت القناة أن عددا كبيرا من الإسرائيليين فروا إلى الملاجئ.

الجيش الإسرائيلي طائرات مسيرة صواريخ لبنان