القاهرة الإخبارية: هدوء حذر في بيروت وغارات الاحتلال مستمرة على الجنوب

قالت فاطيما رسلان، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن العاصمة اللبنانية بيروت تشهد هدوء حذر، حيث انفجرت في الضاحية الجنوبية آخر غارة مساء أمس، وسحب الدخان لازالت تتصاعد جراء الاعتداءات المكثفة والانفجارات التي تقوم بها الطائرات الإسرائيلية على هذه الأهداف، وتبين في الصباح أن هذه الغارات أدت إلى تدمير لمبان سكنية.

وأضافت «رسلان»، خلال رسالة على الهواء ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، والمذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه رغم محاولة الاحتلال الإسرائيلي لإسكات الصوت في جنوب لبنان، تحديدا في منطقة حاصبيا بعدما استهداف مقر الصحفيين، لكن بالرغم من ذلك نتمكن من بيروت من نقل ما يحدث في الجنوب، حيث ارتكبت طائرات الاحتلال مجزرة في إحدى البلدات حيث أغارت على منزل كانت تقطنة عائلة كاملة، وارتقوا جميعا.

وأشارت إلى أن هناك غارات عديدة تقع في الجنوب، رغم كل التعتيم ومحاولة الاحتلال إسكات صوت الصحفيين، إلا أن الغارات توزعت على عدة مناطق متفرقة، كما وقعت انفجارات كبيرة بين بلدتي كفر كلا والعديسة، حيث فجرت قوات الاحتلال أحياء كاملة، وسمع صدى الانفجارات في المستوطنات داخل الاحتلال.