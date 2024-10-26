غادة عبدالرحيم تهدي محافظ المنطقة الروتارية درع البوابة نيوز

أهدت الدكتورة غادة عبدالرحيم أستاذ علم النفس المساعد ومستشار رئيس جامعة القاهرة للتواصل المجتمعي، درع البوابة نيوز لمحافظ المنطقة الروتارية، شريف أديب، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد النوعي لأندية الروتاري في مصر تقديراً لجهوده المجتمعية والمشاركة الفعالة في خدمة الوطن.

جاء ذلك خلال ندوة "البوابة نيوز"، التي تناولت نقاشات حول الجهود المجتمعية التي تقوم بها نوادي الروتاري في مجالات التعليم والصحة والتنمية المستدامة، وشارك فيها المهندس عماد عبد الوهاب، المحافظ السابق للروتاري، وعبدالحميد العوا المحافظ السابق لروتاري مصر، ويحيى مجدي، معاون المحافظ، والدكتورة إيناس العماوي، نائب محافظ المنطقة، الذين أشادوا بجهود الروتاري الرامية إلى دعم المجتمع المصري من خلال مبادرات فاعلة و مُستدامة تُعزز من جودة الحياة للمواطنين كافة.