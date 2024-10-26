جولة سياحية للوفود المشاركة بالمسابقة الإقليمية الأولى لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص

حرصت اللجنة العليا المنظمة للمسابقة الإقليمية الأولى لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص، والتي تستضيفها الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 22 حتى 27 من أكتوبر الجاري، على تنظيم جولة سياحية بمنطقة الأهرامات للوفود المشاركة.

ووجهت اللجنة المنظمة بتوفير كافة سبل الراحة للوفود المشاركة بهذه الجولة حتى تليق باسم وسمعة مصر التاريخية.

وحرصت الوفود المشاركة ويمثلون 11 دولة عربية على تلبية الدعوة لزيارة العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع وهم: "الأردن - المغرب - الإمارات - الجزائر - البحرين - الكويت - السعودية - موريتانيا - عمان - تونس- إضافة إلى مصر البلد المستضيف".

وقامت الوفود بجولة مطولة في الهرم الأكبر وتمثال أبو الهول والبانوراما، وذلك بهدف الاستمتاع بأبرز وأهم المعالم الأثرية المصرية على مر التاريخ.

والتقطت الوفود عدة صور تذكارية مع معالم منطقة الأهرامات السياحية معبرين عن فخرهم واعجابهم بهذه الزيارة التي ستظل معلقة بأذهانهم.