أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية المبيدات الزراعية والتي تعتبر أدوات فعالة في مكافحة الآفات الزراعية وحماية المحاصيل من الأمراض والآفات الحشرية والأعشاب الضارة مشيراً إلى مراعاة استخدام المبيدات بحذر وفقاً للممارسات الزراعية المستدامة وتوجيهات المهندسين الزراعيين المؤهلين من خلال برنامج" مطبقي المبيدات" والذي يلعب دورًا حاسمًا في ضمان استخدام المبيدات بشكل آمن وفعال وفقاً لأعلى المعايير.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، قيام المديرية بالاشتراك مع معهد بحوث وقاية النبات بالشرقية بتنفيذ ختام فعاليات الدورة التدريبية "مطبقى المبيدات" المنعقدة فى الفترة من 20 / 10 وحتى 23 / 10/ 2024 لعدد 25 متدرب وتحت إشراف لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة بحضور الدكتور على أحمد مدير معهد بحوث وقاية النبات والدكتور محمد خيرى والدكتور عبد المجيد عمار بمعهد بحوث وقاية النبات والمهندس أحمد العساسى مدير عام المكافحة والمهندس عابد مرسى منسق الدورة.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الدورة التدريبية تهدف إلى كيفية الاستخدام الآمن والأمثل للمبيدات والتدريب على تطبيق رش المبيدات الزراعية بالطريقة الصحيحة، حيث يتم عمل تدريب عملى للمتدربين وعملية معايرة آلات الرش والملابس الواقية والإسعافات الأولية، لافتا إلى أنه فى ختام فعاليات الدورة وتم تسليم المتدربين شهادة اجتياز دورة مطبقى المبيدات.

ختام الدورة التدريبية "مطبقى المبيدات" بالشرقية

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