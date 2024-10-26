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السبت 26 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرا خارجية أمريكا وبريطانيا يبحثان الأوضاع في غزة ولبنان

بلينكن وديفيد لامي
بلينكن وديفيد لامي
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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، الأوضاع في قطاع غزة ولبنان.


وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان اليوم السبت إن وزيري الخارجية بحثا خلال اتصال هاتفي أجرياه أمس الجمعة "أهمية إنهاء الحرب في غزة، وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".


وفيما يتعلق بلبنان، أكد الجانبان، الحاجة إلى حل دبلوماسي للصراع يسمح للمدنيين اللبنانيين والإسرائيليين على جانبي الخط الأزرق بالعودة إلى ديارهم بسلام.


وبحسب البيان، ناقش الجانبان كذلك الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في لبنان، وأشار بلينكن إلى المساعدات الإنسانية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا بقيمة 157 مليون دولار.

بلينكن ديفيد لامي غزة لبنان الشعب الفلسطيني