وكيل صحة سيناء في زيارة للأخوة الفلسطينيين بنادي الاتحاد بالعريش

تفقد الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية لمحافظ شمال سيناء، يرافقه الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة، الأخوة الفلسطينيين بعد انتهاء فترة العلاج للاستشفاء بمقر نادي الاتحاد بالعريش وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المصرية ومتابعة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

ووجه الدكتور أحمد ، بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية إلى الأخوة الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج وأثناء مرحلة الاستشفاء

وأشار الدكتور أحمد الي توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافه الخدمات الطبية للأخوة الفلسطينيين.

من جانبه أوضح الدكتور أسامة أثناء الزيارة ان النادي مزود ب 50 سرير بمشتملاتهم لاستقبال المصابين الفلسطينيين بعد تمام الشفاء وتقديم الرعاية الطبية والصحية لهم في وجود طاقم تمريض على اعلى مستوى.