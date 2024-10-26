المستشار الألماني يدعو إلى عدم مواصلة التصعيد ووقف إطلاق النار بغزة ولبنان

أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أن "وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن أمران مهمان لتحقيق تطور سلمي في الشرق الأوسط" داعيًا إلى ضرورة وقف التصعيد في المنطقة من جميع الأطراف.



و قال إن "الشيء نفسه ينطبق على لبنان. حيث لا يزال قرار الأمم المتحدة رقم 1701 يمثل معيارًا لسلوك جميع الأطراف المعنية" داعيًا إلى انسحاب حزب الله إلى مواقع خلف نهر الليطاني، مما يسمح بحدوث تطور سلمي في الوضع في لبنان.



وطالب إيران بعدم مواصلة التصعيد والرد على الهجوم الذي شنته إسرائيل على أراضيها فجر اليوم، وأكد أهمية وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.



جاء ذلك في سلسلة من المنشورات عبر صفحة شولتز الرسمية على منصة (إكس)، وقال: "أبلغتنا الحكومة الإسرائيلية اليوم أنها هاجمت منشآت عسكرية إيرانية بشكل دقيق ومحدد الأهداف ردًا على الهجوم الصاروخي الضخم ضد إسرائيل الذي وقع مؤخرًا، لقد بُذلت جهود لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين. وبالتالي فإن هذا يمثل فرصة لتجنب المزيد من التصعيد".

ووجه رسالة إلى إيران قائلًا "رسالتي إلى إيران واضحة لا يمكن لمثل هذه الردود التصعيدية الضخمة أن تستمر إلى الأبد. يجب أن تتوقف هذه الأمور الآن ويمثل ذلك فرصة لحدوث تطور سلمي في الشرق الأوسط".