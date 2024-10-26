خلال أسبوع القاهرة للمياه 2024.. كيونت تستعرض حلول HomePure لتنقية المياه وتطرح منتجا للعناية الشخصية

شاركت كيونت، الشركة المتخصصة في منتجات الصحة ونمط الحياة، في فعاليات الدورة السابعة لأسبوع القاهرة للمياه، الذي عقد في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "المياه والمناخ: بناء مجتمعات قادرة على الصمود". يهدف الحدث إلى جمع الدول والمنظمات لمناقشة القضايا المائية، وتأتي مشاركة كيونت تأكيدًا لالتزامها بتوفير مياه شرب آمنة ونظيفة كحق أساسي.

خلال الفعالية، سلطت كيونت الضوء على نظام تنقية المياه HomePure Nova، الذي يوفر مياهًا نقية وغنية بالمعادن من خلال نظام تنقية من 9 مراحل مدعوم بتقنية UltraTech Filter 35+، الحاصل على شهادة WQA العالمية للمعايير NSF/ANSI. يتيح هذا النظام تحويل المياه العادية إلى مياه Piالتي تتميز بفوائدها الصحية الشاملة، مما يؤكد التزام كيونت بتقديم حلول مائية مستدامة.

قدم الدكتور فتحي محمد إبراهيم، الخبير الصيدلي، شرحًا عن فوائد مياه Pi ودورها في تحسين الوضوح الذهني والصحة العامة. وأوضح: "يضمن فلتر HomePure Nova إزالة الملوثات الضارة، مع الاحتفاظ بالمعادن الأساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، مما يجعل المياه مغذية وداعمة للصحة المثالية."

كما كشفت كيونت خلال الفعالية عن منتجها الجديد **HomePure Rayn**، دش الاستحمام المتطور المصمم في كوريا الجنوبية بتقنية Amezcua Resonance Technology (ART) التي تعمل على تحسين خصائص المياه الحيوية وترطيب البشرة. وقد صُمم هذا الدش ليكون مناسبًا لجميع الأعمار، ويساهم في تعزيز صحة الجهاز التنفسي والبشرة بفضل ضغط المياه اللطيف.

وصرح تريفور كونا، مدير الاستراتيجية والتحول في كيونت: "يمثل دش HomePure Rayn نقلة نوعية في تكنولوجيا العناية الشخصية، حيث يوفر ماءً نقيًا للاستحمام يعزز من صحة البشرة والشعر".