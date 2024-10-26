أڤيڤا تعلن عن شراكتين استراتيجيتين جديدتين خلال مؤتمرها العالمي في باريس

أطلقت أڤيڤا، الشركة الرائدة في البرمجيات الصناعية، مؤتمرها العالمي 2024 في باريس، حيث تجمع القادة من مختلف القطاعات الصناعية لمناقشة سبل تحسين الاستدامة عبر التكنولوجيا. وشارك في المؤتمر كبار المسئولين من قطاعات مثل الطاقة والمواد الكيميائية والمعادن والأغذية، بهدف تعزيز مخرجات الاستدامة باستخدام أحدث حلول البرمجيات.

أعلنت أڤيڤا خلال المؤتمر عن شراكات استراتيجية جديدة مع كل من فولكان إنيرجي ريسورسز وأكسفورد كوانتم سيركتس. وتستهدف الشراكة مع فولكان إنيرجي دعم مشروع الليثيوم في ألمانيا بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث تقدم أڤيڤا بنية رقمية تساهم في تطوير تقنية الليثيوم الصديقة للبيئة، مما ينسجم مع التزام الشركتين بالاستدامة والتحول الرقمي طوال دورة حياة الأصول.

وقال كاسبر هرتسبيرغ، الرئيس التنفيذي لأڤيڤا: "تعزز هذه الشراكة قدرتنا على تسريع التحول الرقمي والاستدامة. سنعمل مع فولكان إنيرجي على الاستفادة من إمكانيات منصة CONNECT لدعم تقنيات الليثيوم المتقدمة بكفاءة أكبر."

وأشاد كريس مورينو، الرئيس التنفيذي لفولكان إنيرجي، بالشراكة قائلاً: "يمثل هذا التعاون بداية شراكة طويلة الأمد، تتيح لنا الاستفادة من حلول أڤيڤا الرقمية لدعم مشروعنا في الطاقة المتجددة وإنتاج الليثيوم بصفر انبعاثات."

وتسعى الشراكة مع أكسفورد كوانتم سيركتس إلى توظيف الحوسبة الكمّية في القطاع الصناعي، مما يمكّن العملاء من حل مشكلات معقدة بوقت وكفاءة أعلى. وتعقيباً على الشراكة، قال هرتسبيرغ: "الحوسبة الكمّية تفتح آفاقاً جديدة في السرعة والدقة وتساهم في تعزيز الاستدامة عبر تسريع الابتكار."

وأكد جيرارد مولالي، الرئيس التنفيذي لأكسفورد كوانتم سيركتس، أن الحوسبة الكمّية تمثل أصولاً قوية تسهم في تطوير كافة القطاعات قائلاً: "الحوسبة الكمّية تمتلك قدرات هائلة لدعم الشركات الصناعية كشركة أڤيڤا في الاستفادة من هذا التقدم الثوري."