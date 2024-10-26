بالتزكية.. قائمة الشاذلي تستمر في قيادة الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ لدورة جديدة

أغلق اليوم فى تمام الساعة الثالثة عصرًا، باب الترشح لرئاسة وعضوية الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، لتفوز قائمة كابتن سامح الشاذلى بالتزكية برئاسة وعضوية مجلس الإدارة لدروة جديدة 2024/ 2028 استمرار لمسيرة الإنجازات التي حققها هذا المجلس على جميع المستويات.

وتضم قائمة كابتن سامح الشاذلي كلا من: اللواء محمد أمين، وعميد حسام الغزالي، وعميد سامح مشرفة، وعميد عبد العال شاهين، وأستاذ أشرف البكل، ودكتور مجدي أبو عرام، وعميد هيثم جعفر.

ومن المقرر أن يقام اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ يوم 22 نوفمبر القادم.

وتضم حاليًا الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ 19 هيئة، وهم: نادي طلائع الجيش، نادي الإعلاميين، ونادي الغابة، ونادي العبور، ونادي وادي دجلة، ونادي الصيد، ونادي حدائق الأهرام، ونادي البنك الأهلي، ونادي الإسماعيلي، ونادي القناة، ونادي كهرباء الإسماعيلية، ونادي هيئة قناة السويس، ونادي التوكيلات الملاحية، نادي المؤسسة العسكرية، نادي الاتحاد السكندري، نادي سموحة، نادي الرياضي البحري، نادي الأولمبي، نادي سبورتنج.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ الحالي برئاسة سامح الشاذلي استطاع احداث طفرة غير مسبوقة في جميع فروع الاتحاد سواء على المستوى المحلي ونشر اللعبة أو على المستوى الدولي والسيطرة على منصات التتويج العالمية في جميع البطولات التي يخوضها المنتخب المصري، وجاء عدم ترشح أي منافسين لهم دليل على ثقة مجتمع اللعبة في مجلس الإدارة الحالي لتحقيق مزيد من الانجازات.