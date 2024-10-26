ويسترن ديجيتال تُطلق أقراص HDD بسعات تخزينية تصل إلى 32 تيرابايت

أعلنت ويسترن ديجيتال عن إطلاق أقراص صلبة جديدة (HDD) بسعات تخزينية هي الأكبر على مستوى العالم، تصل إلى 32 تيرابايت عبر تقنية UltraSMRو26 تيرابايت بتقنية CMR. وتهدف هذه الأقراص إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة لمراكز البيانات السحابية الكبرى (Hyperscalers) والشركات، وتقديم أفضل قيمة إجمالية للملكية (TCO) لمراكز البيانات.

تستند الأقراص الجديدة إلى تقنيات ePMR المتقدمة، وتشمل تقنيات مثل OptiNAND™ وArmorCache™، إضافة إلى المحرك ثلاثي المراحل (TSA) والتصميم المميز المكون من 11 قرصًا، مما يعزز أداء وكفاءة التخزين إلى أعلى المستويات.

قرص Ultrastar DC HC690 UltraSMR بسعة 32 تيرابايت: يوفر أداءً تسلسليًا يصل إلى 257 ميجابايت/ثانية واستهلاكًا منخفضًا للطاقة، ما يجعله مناسبًا لطبقات التخزين البارد والدافئ.

قرص Ultrastar DC HC590 CMR بسعة 26 تيرابايت: يتميز بمعدل نقل يصل إلى 288 ميجابايت/ثانية واستهلاك طاقة منخفض قدره 5.6 واط، مما يجعله خيارًا موثوقًا لأعباء العمل الكثيفة.

منصات التخزين الهجينة Ultrastar Data60 وData102: توفر حلول تخزين كثيفة قابلة للتوسع، بسعة تصل إلى 3.26 بيتابايت، مع تقنيات IsoVibe™ وArcticFlow™ لتعزيز الأداء والتبريد.

قرص WD Gold SATA HDD بسعة 26 تيرابايت مصمم خصيصًا للموزعين ومتكاملي الأنظمة، يوفر موثوقية عالية وأداءً قويًا في البيئات الشديدة التحدي.

أكدت الشركة أن الأقراص الجديدة تدعم الشركات في إدارة البيانات الضخمة الناشئة عن الذكاء الاصطناعي، وتوفير حلول التخزين الاقتصادي مع الحفاظ على الكفاءة وتخفيض تكاليف التشغيل.

صرح جون تشين، نائب رئيس TRENDFOCUS، بأن الأقراص الصلبة الجديدة تتيح للشركات الوصول إلى كثافة تخزينية عالية وأداء مميز بتكلفة منخفضة، فيما أعرب رافي بنديكانتي، نائب الرئيس الأول لإدارة منتجات HDDفي ويسترن ديجيتال، عن التزام الشركة بتقديم حلول تخزين مبتكرة تلبي متطلبات السوق المتزايدة.