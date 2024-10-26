وادى دجلة تجدد شراكتها مع أورانچ مصر كراع رسمي للاتصالات

أعلنت أندية وادى دجلة، أكبر الأندية الخاصة في مصر، عن تجديد شراكتها الاستراتيجية مع شركة أورنچ مصر، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات المتكاملة، لتصبح أورنچ الراعي الرسمي والحصري للاتصالات في أندية وادى دجلة.

تم توقيع الاتفاق في نادي وادى دجلة بالمعادي، بحضور هاني فؤاد، رئيس مجلس إدارة شركة أندية وادى دجلة، وهشام مهران، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة أورنچ مصر.

يأتي هذا التعاون بهدف تحسين تجربة أعضاء الأندية من خلال تقديم خدمات اتصالات وإنترنت بمزايا جديدة وحصرية.

كجزء من الشراكة، ستقوم أورنچ بتغطية جميع فروع أندية وادى دجلة بخدمة Wi-Fi عالية السرعة، إلى جانب تقديم خط “دجلاوي” المخصص فقط لأعضاء النادي، والذي يوفر خصومات خاصة على باقات الاتصالات.

كما تساهم الشراكة في تحسين التواصل مع الأعضاء من خلال حملات رسائل نصية قصيرة لإبلاغهم بأحدث الفعاليات والعروض الخاصة.

أكد هاني فؤاد أن التعاون مع أورنچ خلال الأعوام الخمسة الماضية يعكس التزام أندية وادى دجلة بتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات أعضائها وتوفر لهم قيمة مضافة.

وشدد هشام مهران على دور أورنچ مصر كشريك استراتيجي لتقديم بنية تحتية ذكية وخدمات اتصالات متطورة تخدم الأعضاء بشكل فعال.

وقال مروان مرزوق، مدير قطاع التسويق والشراكة في أندية وادى دجلة، أن الشراكة تمتد لتشمل رعاية جميع الفعاليات الرياضية والاجتماعية داخل الأندية، إلى جانب دعم أكاديمية الألعاب الإلكترونية، بما يعزز من تطوير المواهب وتنظيم بطولات للألعاب الإلكترونية.