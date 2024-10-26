أوبو تطلق هاتف OPPO Reno12 5G المُصنَّع فى مصر

أزاحت أوبو OPPO الستار عن هاتف Reno12 5G، الذي يُعد إضافة مبتكرة لعائلة هواتف الجيل الخامس، حيث يتميز بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتصميم عصري. يعكس الهاتف الجديد التزام OPPOبتقديم تقنيات الهواتف الذكية المتقدمة إلى الجميع، مستندة إلى خبرتها العميقة في الابتكار والإنتاج المحلي.

كجزء من مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات”، يتم إنتاج هاتف OPPO Reno12 5G في مصنع OPPO بمصر، الذي يعتمد على تقنيات تصنيع متقدمة تشمل خطوط SMT والتجميع والتعبئة. يساهم المصنع في توفير 200 فرصة عمل محلية مع إنتاج 70,000 هاتف شهريًا، والتخطيط لزيادة الإنتاج إلى 500,000 هاتف شهريًا وتوفير 1,200 فرصة عمل إضافية.

يأتي الهاتف مزودًا بمنصة MediaTek Dimensity 7300-Energy الحصرية، ويتميز بتقنية الشحن فائق السرعة OPPO 80W SUPERVOOC™، ما يتيح أداءً فائقًا واستخدامًا طويل الأمد بفضل بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير. يمكن شحن البطارية من 1% إلى 32% في عشر دقائق فقط، مما يجعله أحد أسرع الهواتف في الشحن.