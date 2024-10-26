«زوهو» تخصص 35 مليون دولار لدعم التحول الرقمى للشركات في مصر

أعلنت شركة “زوهو كورب”، المتخصصة في التكنولوجيا، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة فوري لحلول الدفع الإلكتروني، بهدف تسريع التحول الرقمي للشركات المصرية.

بموجب هذا الاتفاق، ستخصص “زوهو كورب” مبلغ 35 مليون دولار لدعم أكثر من 70 ألف شركة تحت مظلة شبكة فوري، من خلال أرصدة في محفظة “زوهو”، لتمكين هذه الشركات من تبني الأدوات الرقمية التي تساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والنمو المستدام.

تهدف هذه الشراكة إلى مساعدة الشركات المصرية في التحول الرقمي من خلال تقديم حلول تقنية مبتكرة. وتشمل الأدوات التي توفرها “زوهو” مجموعة من الحلول المصممة لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو.

وقد شهدت “زوهو كورب” نمواً ملحوظاً في السوق المصرية خلال عام 2023، حيث حققت زيادة في الإيرادات بنسبة 33%، إلى جانب توسع شبكة شراكاتها الاستراتيجية المحلية بنسبة 101%.

صرح حيدر نظام، رئيس شركة زوهو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “السوق المصرية مليئة بالفرص بفضل مواهبه الوفيرة وأفكاره المبتكرة، ما يجعله وجهة مثالية للشركات التي تتطلع إلى تحقيق الريادة”. وأضاف: “منتجاتنا مصممة خصيصًا لدعم الشركات المصرية في تعزيز الكفاءة، وتحسين تجربة العملاء، وتحقيق نمو مستدام”.

من جانبه، أضاف محمد كامل، رئيس قطاع تطوير الأعمال في شركة فوري: “تعكس شراكتنا مع زوهو التزامنا بدعم الشركات المحلية من خلال تزويدها بأحدث الأدوات التقنية التي تعزز من عملياتها وتساهم في نموها”.