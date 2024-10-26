وزير الداخلية يستقبل وزير الأمن الغيني

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء بشير ديالو وزير الأمن والحماية المدنية بجمهورية غينيا، والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للمُشاركة فى فعاليات الدورة رقم "26" للجمعية العامة للمُنظمة الدولية للحماية المدنية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين، وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك ، حيث صرح الوزير الضيف بأن زيارته للقاهرة تأتي في إطار العلاقات المتميزة والتشاور المُستمر بين مسئولس البلدين الصديقين، مُؤكداً إهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في مختلف مجالات التدريب والتعاون الأمني، فضلاً عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الإتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع الراهنة.

ومن جانبه رحب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بزيارة وزير الأمن والحماية المدنية بجمهورية غينيا للقاهرة، والتي تأتي في إطار الروابط التاريخية التي تجمع شعبي و حكومتى البلدين، وحرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن الغينية إلتزاماً منها بدعم رسالة الأمن فى كافة الدول الأفريقية الصديقة، كما رحب بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات فى مختلف المجالات فيما بين الجانبين مُشدداً على حتمية تضافر الجهود الأمنية في ظل التطورات التي استجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية.