سامسونج للإلكترونيات مصر تقدم خدمات مبتكرة لدعم ذوي الهمم وتعزز الاستدامة

أعلنت شركة “سامسونج للإلكترونيات مصر” عن إطلاق سلسلة من الخدمات الجديدة المصممة خصيصاً لتسهيل تواصل العملاء من ذوي الهمم مع مراكز الخدمة، باستخدام أحدث التقنيات. تأتي هذه المبادرات كجزء من استراتيجية سامسونج لتعزيز الوصولية وضمان تقديم خدمات مميزة لجميع فئات المجتمع.

تشمل هذه الخدمات تقديم دعم بلغة الإشارة عبر مكالمات الفيديو باستخدام تطبيق “واتساب”، حيث يمكن للعملاء من ذوي الهمم التواصل مباشرة مع وكلاء خدمة العملاء لتوضيح مشكلاتهم بلغة الإشارة، ويحصلون على الرد بنفس اللغة. تهدف هذه الخدمة إلى تحسين تجربة التواصل وتلبية احتياجات العملاء بسهولة وفعالية.

كما أضافت سامسونج ميزة “الرسائل الصوتية” عبر “واتساب”، التي تتيح للعملاء إرسال رسائل صوتية إلى موظفي الدعم بدلاً من الكتابة، مما يسهم في تسريع عمليات الدعم الفني وتقديم حلول فورية. وتستمر الشركة أيضًا في تقديم خدمة “التحكم عن بُعد”، التي تمكن فريق الدعم الفني من الوصول إلى أجهزة التلفاز والهواتف الذكية لحل المشكلات التقنية وضبط الإعدادات بشكل مباشر.

قال بيشوي أديب، رئيس قطاع خدمة العملاء بشركة سامسونج للإلكترونيات مصرً: “نحن ملتزمون بتقديم تجربة سلسة ومتكاملة لعملائنا، مع تركيز خاص على دعم ذوي الهمم. سامسونج رائدة في تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة لهذه الفئة، ونعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع المصري من خلال تقنياتنا المتطورة.”

وفي إطار جهود سامسونج لتعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة، أطلقت الشركة مبادرات صديقة للبيئة مثل إصدار إيصالات إلكترونية بدلاً من الورقية لتقليل استهلاك الورق. كما قدمت عبوات تغليف صديقة للبيئة مصنوعة من مواد معاد تدويرها للأجهزة التي يتم إصلاحها، وأطلقت خدمة إعادة تدوير الهواتف القديمة، حيث يمكن للعملاء استبدال أجهزتهم القديمة بقسائم خصم لشراء أجهزة جديدة، مما يسهم في تقليل النفايات الإلكترونية.