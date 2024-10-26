جولة بمصنع إل جى مصر.. يلى كيم: ننتج 1.5 مليون تليفزيون و750 ألف غسالة سنويا

أكد يلي كيم، مدير عام شركة إل جي إلكترونيكس مصر، أن شركته تهدف إلى تغيير مستقبل الأجهزة المنزلية في مصر، جاء ذلك خلال جولة إعلامية نظمتها الشركة في مصنعها بمنطقة “التجمعات الاستثمارية” بمدينة العاشر من رمضان، حيث استعرضت أحدث طرازات منتجاتها المصنعة محليًا وفقًا لأعلى المعايير العالمية بمناسبة مرور 34 عامًا على تواجد الشركة في السوق المصرية.

وقال كيم أن مصنع الشركة يبلغ إجمالي استثماراته حوالي 340 مليون دولار، يضم خطوط إنتاج أجهزة التلفاز بسعة تصل إلى 1.5 مليون جهاز سنويًا، بما في ذلك أحدث طرازاتLED و OLED بأحجام تتراوح بين 32 و86 بوصة.

كما تشمل خطوط الإنتاج تصنيع الغسالات الكهربائية بأنواعها المختلفة، مع إنتاج 750 ألف غسالة سنويًا، تتنوع بين الغسالات Front Load وTop Load بمقاسات متعددة.

أضاف أن إل جي تلتزم بإنتاج محلي بنسبة تصل إلى 60%، حيث تعتمد الشركة على شركتين كوريتين، IL HeaوShin Shin، لتصنيع المكونات الأساسية، بالإضافة إلى شركة HEE SUNG التي تنتج الشاشات والبوردات الإلكترونية المستخدمة في منتجات إل جي.

كشف كيم عن خطط الشركة لإضافة خط إنتاج جديد لصناعة الثلاجات باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار.

بالإضافة إلى توفير فرص عمل لحوالي 1500 عامل بشكل دائم، تقوم إل جي بتصدير 70% من إنتاجها تحت شعار “صنع في مصر” إلى أسواق عربية وأفريقية، منها العراق، تونس، المغرب، الإمارات، السعودية، كينيا، ونيجيريا.