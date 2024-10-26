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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"زيارة إلى لوحة فنان".. سلسلة لقاءات فنية بمركز محمود سعيد بالإسكندرية

زيارة الى لوحة فنان
زيارة الى لوحة فنان
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أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، تنظيم مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية سلسلة لقاءات فنية بعنوان "زيارة إلى لوحة فنان" تحت إشراف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي، مع الدكتور محمد عبد السلام - أستاذ تاريخ الفن بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

جاءت الفعاليات تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وذلك يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024 الساعة 2 ظهرًا.

وكان قد أعلن قطاع الفنون التشكيلية، عن تنظيم متحف محمد محمود خليل وحرمه لورشة فنية بعنوان "تطريز زخارف سيوية" تحت إشراف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي، مع الفنانة  نورا توفيق، وذلك يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع خلال شهر نوفمبر الساعة 11 صباحًا.

قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية زيارة إلى لوحة فنان الدكتور أحمد فؤاد هنو متحف محمد محمود خليل وحرمه