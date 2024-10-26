"زيارة إلى لوحة فنان".. سلسلة لقاءات فنية بمركز محمود سعيد بالإسكندرية

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، تنظيم مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية سلسلة لقاءات فنية بعنوان "زيارة إلى لوحة فنان" تحت إشراف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي، مع الدكتور محمد عبد السلام - أستاذ تاريخ الفن بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

جاءت الفعاليات تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وذلك يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024 الساعة 2 ظهرًا.

وكان قد أعلن قطاع الفنون التشكيلية، عن تنظيم متحف محمد محمود خليل وحرمه لورشة فنية بعنوان "تطريز زخارف سيوية" تحت إشراف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي، مع الفنانة نورا توفيق، وذلك يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع خلال شهر نوفمبر الساعة 11 صباحًا.