القاهرة الإخبارية: شهداء ومصابين نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت منازل بخان يونس

كشف بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، آخر تطورات الأوضاع في غزة، إذ ذكر أن خان يونس تشهد مجموعة كبير من الغارات الإسرئيلية التي استهدفت كل أحياء ومحافظات القطاع الذي يتسع من العدوان الإسرائيلي المستمر منذ الـسابع من أكتوبر 2023، موضحا أن الطائرات الحربية شنت غارة بإتجاه المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس مما أسفرت عن مجموعة من الضحايا والمصابين ولازالت طواقم الإسعاف وسيارات الدفاع المدني تقوم بإنتشالهم ونقلهم إلى المستشفيات في جنوب قطاع غزة.

وأضاف جبر خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الغارات استشهد فيها طفلة وأصيب العشرات من المواطنين الفلسطنيين، واستهدفت منزلا يعود لعائلة «أبو تيلخ» شمال شرق خان يونس، مشيرا أن منطقة الجنوبية رفح الفلسطينية لازالت تشهد عمليات قصف مستمرة من الأليات العسكرية الإسرائيلية التي توغلت في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة رفح وفتحت نيرانها من الرشاشات الثقيلة وكذلك من المدفعية بإتجاه مجموعة من المنازل المواطنين بالمنطقة.

وتابع أن المدفعية خلفت العديد من الإنفجارات العنيفة القوية أدت إلى تدمير المنازل، وأن المحافظة الوسطى شهدت قصفًا عنيفا في أكثر من منطقة، من بينهم مخيم البريج وأدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة عددا من المواطنين، وان المنطقة الغربية "مخيم النصيرات" شهد قصفا عنيفا من المدفعية الإسرائيلية في منطقة الزاويا استهدف مجموعة من المواطنين وأدى إلى إرتقاء شهيد فلسطيني وإصابة عدد آخر من المواطنين.