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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إسعاد يونس توجه رسالة إلى عادل إمام من مهرجان الجونة

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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طلبت الفنانة يسرا من النجمة إسعاد يونس توجيه رسالة إلى الزعيم عادل إمام، خلال ندوتها المقامة الآن بمهرجان الجونة السينمائي.

 وقالت إسعاد يونس في رسالتها للزعيم: " في البداية أريد أن أقول له إنه وحشنا جدًا، ولكن في النهاية نحن نحترم رغبته في عدم الظهور والجلوس مع الأحفاد، وهذا أمر كبير أيضاً يجب احترامه". 

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي أصبح اليوم واحدًا من أبرز الفعاليات السينمائية الدولية، حيث يترجم مفهوم "السينما من أجل الإنسانية"، من خلال دعمه لأفلام تسلط الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية. 

اسعاد يونس عادل إمام يسرا مهرجان الجونة السينمائي