اختيار الفنانة إيمان أسامة قوميسيرا للدورة الـ 45 للمعرض العام

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن اختيار الفنانة الدكتورة إيمان أسامة قوميسيراً عامًا للدورة الخامسة والأربعين للمعرض العام، الحدث الأهم والأكبر للفنانين التشكيليين المصريين فوق 35 عامًا، كما أعلن القطاع 30 أكتوبر الجاري موعداً لفتح باب التقديم وطرح استمارة المشاركة متضمنة شروط ومعايير وتوقيتات الدورة المرتقبة على الموقع الرسمي للقطاع.

من هي الفنانة إيمان أسامة؟

إيمان أسامة، هي فنانة مصرية مواليد 1976.. أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ورئيس "قسم الجرافيك وفنون الميديا" السابق بكلية الفن والتصميم بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA.

عضو نقابة الفنانين التشكيليين، وعضو مجلس إدارة صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، شاركت في الحركة الفنية المصرية منذ عام 1997م، و أقامت 8 معارض خاصة، وشاركت بأعمالها من خلال فن الحفر والرسم والتصوير والتجهيز في الفراغ وكتاب الفنان في العديد من المعارض المحلية والدولية، نحو 120 معرض محلي، كما شاركت في معارض وبيناليات وتريناليات وملتقيات دولية نحو 80 معرض بمصر والخارج.

شاركت في عدد من لجان التحكيم الفنية مثل لجنة صالون الشباب في دورته 23 والدورة 31، وكذلك لجنة تحكيم جوائز الدولة التشجيعية، ومسابقة المبدع الصغير في دورتيه الأولى والثانية بوزارة الثقافة، وعضو لجنة تقييم وتوثيق أعمال متحف الفن المصري الحديث. كما قامت بتنظيم عدد من المعارض التابعة لقطاع الفنون التشكيلية منها على سبيل المثال معرض "ميلاد جديد" بمتحف محمود سعيد بالأسكندرية، ومعرض خاص بمسابقة بينالي بولندا لفن الحفر للشباب بمتحف محمود مختار.

أقامت العديد من الورش الفنية المتخصصة للفنانين والأطفال والشباب بمصر وأسبانيا ورومانيا والأردن. لها عدد من المقتنيات بمصر وخارجها، ومقتنيات في متحف الفن المصري الحديث، ومتاحف كليات الفنون الجميلة بالقاهرة والمنيا والأقصر ومتاحف أكاديمية وخاصة بالخارج. حصلت على جائزة أفضل بحث علمي بجامعة حلوان 2014م، كما حصلت على جوائز وشهادات تقدير وميداليات عديدة منها جائزة أدب الطفل 2005م، وجائزة صالون الشباب في الرسم 2007م.