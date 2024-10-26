إسعاد يونس: كنا بنلم فلوس مننا أنا ويسرا وسهير البابلي علشان ناكل

قالت الفنانة إسعاد يونس خلال ندوتها في مهرجان الجونة السينمائي، التي يديرها الفنانة يسرا، إن العلاقة ما بينهم تمتد لسنوات طويله بها العمل والفرح والفلس.

وأكدت صاحبة السعادة أنه في أحد الأيام التي كانوا فيها يجلسون في منزل الفنانة سهير البابلي مع يسرا أن الفلس كان ضاربهم على حد قولها وقالت: كنا بنلم من بعض فلوس علشان نجيب جبنه، وزتوت علشان ناكل؛ لأننا لم نكن نملك المال.

الجدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي أصبح اليوم واحدًا من أبرز الفعاليات السينمائية الدولية، حيث يترجم مفهوم "السينما من أجل الإنسانية" من خلال دعمه لأفلام تسلط الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية.