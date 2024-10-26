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السبت 26 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إسعاد يونس: كنا بنلم فلوس مننا أنا ويسرا وسهير البابلي علشان ناكل

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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قالت الفنانة إسعاد يونس خلال ندوتها في مهرجان الجونة السينمائي، التي يديرها الفنانة يسرا، إن العلاقة ما بينهم تمتد لسنوات طويله بها العمل والفرح والفلس. 

وأكدت صاحبة السعادة أنه في أحد الأيام التي كانوا فيها يجلسون في منزل الفنانة سهير البابلي مع يسرا أن الفلس كان ضاربهم على حد قولها وقالت: كنا بنلم من بعض فلوس علشان نجيب جبنه، وزتوت علشان ناكل؛ لأننا لم نكن نملك المال. 

الجدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي أصبح اليوم واحدًا من أبرز الفعاليات السينمائية الدولية، حيث يترجم مفهوم "السينما من أجل الإنسانية" من خلال دعمه لأفلام تسلط الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية. 

اسعاد يونس يسرا مهرجان الجونة السينمائي سهير البابل