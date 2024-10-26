جولات ميدانية مكثفة لقيادات شركة مياه البحيرة لمتابعة سير العمل بجميع الفروع

قامت قيادات القطاعات الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحيرة، بزيارات ميدانية مكثفة لجميع أفرع الشركة لمتابعة سير العمل.

خلال هذه الزيارات، قام المهندسون رؤساء قطاعات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مديري عام شبكات الصرف والمحطات (مياه وصرف)، بمتابعة دقيقة لجميع المحطات والشبكات بجميع فروع الشركة. تأتي هذه الجهود في إطار حرص الشركة على تحسين كفاءة التشغيل وضمان استمرارية الخدمة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأشاد رؤساء القطاعات باهتمام المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بتوجيهاته المستمرة للقيام بهذه الزيارات الميدانية التي تُعَد دافعًا كبيرًا لتعزيز سير العمل والارتقاء بمستوى الأداء. كما عبروا عن تقديرهم لدعمه المتواصل وحرصه على متابعة جميع تفاصيل العمل عن كثب، مما يسهم في خلق بيئة عمل محفزة ويعزز من التزام جميع العاملين بتحقيق أفضل النتائج.

وأكدوا أن هذا الاهتمام ينعكس إيجابيًا على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويُعدّ خطوة فعّالة نحو تحقيق أهداف الشركة في تقديم خدمات مياه شرب وصرف صحي بمعايير عالية من الجودة والكفاءة.

وتؤكد شركة مياه البحيرة التزامها بتقديم خدمات متميزة للمواطنين، وتثمن جهود العاملين الذين يسهمون في الحفاظ على جودة وكفاءة هذه الخدمات في جميع الأوقات.

كما أكدت الشركة على أهمية تضافر الجهود لضمان كفاءة التشغيل واستدامة الخدمات في جميع المحطات والشبكات، مشددةً على التزامها بمواصلة الدعم الفني اللازم لتجاوز أي تحديات قد تواجه عمليات التشغيل والصيانة.

وتأتي هذه المتابعات الميدانية في إطار خطة الشركة الاستراتيجية لتطوير وتحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في المحافظة، وتعزيز قدرة القطاعات الفنية على الاستجابة السريعة لأية مشاكل تقنية، بما يضمن استمرار الخدمة بجودة عالية وتوفيرها للمواطنين دون انقطاع.

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