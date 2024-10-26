خبير عسكري يوضح تفاصيل الهجمة الإسرائيلية على إيران فجر اليوم

قال اللواء أركان حرب أيمن عبدالمحسن، المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، إن الهجمة التي قامت بها إسرائيل ضد إيران فجر اليوم كانت باستخدام 100 طائرة هجومية من طرازي «F-16، F-15» والطائرات التي يطلق عليها الشبح، بالإضافة إلى الطائرات التزويد بالوقود، التي مولت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل بها، علاوة على طائرات التجسس الإسرائيلية.

وأضاف عبدالمحسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الذخائر المستخدمة هي نظام صواريخ من الأفق الذهبي، وصواريخ ذات مديات متوسطة وبعيدة، لافتًا إلى أن أسلوب تنفيذ الضربة من خارج المجال الجوي الإيراني، لعدم اعتراض المضادات والدفاعات الأرضية لهذه الطائرات، وتم تنفيذ العمليات في ثلاث موجات.

وأشار المتخصص في الشأن العسكري، إلى أن الموجة الأولى كانت تستهدف تحييد منظومات الدفاع الجوي الإيرانية لضمان حرية الحركة للطائرات المستخدمة في الهجمات، والموجة الثانية استهدفت منطقة السيراج في جنوب إيران، والثالثة استهدفت أهداف عسكرية في إيران، متابعًا: «أما عن المناطق المخطط لاستهدافها كانت تشمل 3 محافظات منها طهران، وحوالي 20 موقع عسكري، بهم مناطق إنتاج الصواريخ».