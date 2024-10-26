محافظ الشرقية يستقبل نائب سفير جمهورية أندونيسيا

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، بمكتبه بالديوان العام السفير محمد زعيم ناسوتيون نائب سفر جمهورية إندونيسيا بالقاهرة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة و محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والسفير الدكتور عبد المتعال أحمد الملحق الثقافي والتربوي والسفير الدكتور محمد أمين الملحق الثقافي بالسفاره الإندونيسية بالقاهرة، وذلك في إطار زيارته لمحافظة الشرقية للمشاركة في حضور فاعليات اليوم الثقافي المصري الإندونيسي والمقام بمكتبه مصر العامة بمدينة الزقازيق.

أوضح محافظ الشرقية، أن الهدف من تنظيم اليوم الثقافي هو تبادل الثقافات بين مصر وإندونيسيا في كافة المجالات الإجتماعية والثقافية والسياسية والإقتصادية وتفعيلاً لبرتوكول التعاون بين صندوق مكتبات مصر والسفارة الإندونيسية وتبادل الثقافات والمعلومات والتزود بالمعرفة.

وأكد المحافظ على أهمية تعزيز سبل التعاون بين البلدين فى كافة المجالات لتدعيم العلاقات المصرية الأندونيسية ومد جسور التعاون والتواصل من أجل تحقيق رفاهية تعود على الشعبين الصديقين فى إطار العلاقات الوطيدة التي تجمع بين دول مصر الصديقة.

بينما أعرب نائب السفير الإندونيسي عن سعادته لزيارة محافظة الشرقية والمشاركة في فاعليات ملتقى اليوم الثقافي المصري الإندونيسي بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق ، مؤكداً تطلع بلاده لمزيد من التعاون المشترك بين أندونيسيا ومحافظة الشرقية وبحث فرص الإستثمار المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فى البلدين مقدماً الدعوة لمحافظ الشرقية للمشاركة في المعرض الدولي الذي تقيمه دولة إندونيسيا كل عام بمدينة جاكرتا بمشاركة 100 عارض من جميع أنحاء العالم وذلك لعرض المنتجات الزراعية والحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها محافظة الشرقية.

وأشار نائب السفير الإندونيسي إلى أهمية إحداث توأمه بين محافظة شرقاوية وأخرى إندونيسية لتبادل الثقافات والمعلومات والخبرات بالإضافة إلى التعاون في مجال التعليم بزيادة المنح التعليمية وتنظيم زيارات متبادلة بين طلاب الجامعات حيث يدرس بجامعة الأزهر وجامعات مصر ما لايقل عن 15000 طالب وطالبة من دولة إندونيسيا.

وأعرب مدير صندوق مكتبات مصر العامة عن تطلعه لمزيد من التعاون والتنسيق مع المحافظة لإنشاء فروع جديدة لمكتبات مصر العامة نظراً لما حققاه فرعي الزقازيق وفاقوس من نجاح باهر في تقديم مختلف الأنشطة الثقافية والإجتماعية والتربوية والعلمية لأبناء المحافظة لافتاً إلى أهمية تنظيم الزيارات المتبادلة بين الدول والتي تفتح آفاقاً جديدة لتبادل الثقافات والخبرات يمكن الاستفادة منها علي الصعيدين المحلي والدولي.

وعلى هامش اللقاء أهدى محافظ الشرقية درعاً تذكارياً يحمل شعار المحافظة لنائب السفير الإندونيسي وكذلك لمدير صندوق مكتبات مصر العامة تقديراً لزيارتهما للمحافظة ولجهودهما.

كما أهدى نائب سفير دولة إندونيسيا ومدير صندوق مكتبات مصر العامة هدايا تذكارية لمحافظ الشرقية تقديراً لدوره الملموس في رعاية كافة الملتقيات الإقتصادية والثقافية والصحية والإجتماعية التي تتم على أرض المحافظة ولحرصه على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

وأهدى مدير صندوق مكتبات مصر العامة هدية تذكارية للأستاذة رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق تقديراً لدورها في إستضافة وتنظيم اليوم الثقافي المصري الإندونيسي و الإرتقاء بمنظومة العمل داخل المكتبة.

ومن المقرر أن تبدأ فاعليات اليوم الثقافي بتفقد معرض الحرف التراثية وبيت الفلكلور الشرقاوي كما يشهد ملتقى اليوم الثقافي تقديم فقرات فنية و استعراضية تعبر عن ثقافة دولتي مصر وإندونيسيا لتبادل الفنون والأداب والمعرفة.

محافظ الشرقية يستقبل نائب سفير جمهورية أندونيسيا

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