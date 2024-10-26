أمل الحناوي: إسرائيل لا تريد أبدًا الجنوح للسلام

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن إسرائيل لا تريد أبدًا الجنوح للسلام ولا تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط فحينما تتصاعد الأحاديث عن انفراجه ما في مسار التفاوض على وقف إطلاق النار بالمنطقة يباغت الاحتلال الإسرائيلي الجميع بنسف كل سبل التهدئة ويزيد الاحتلال من حدة تفاقم الصراع في إقليم مكلوم منذ اكثر من عام بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأضافت «الحناوي»، خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العدوان الغاشم امتدت مخالبة للأراضي اللبنانية في عملية استنساخ كاملة لحرب الإبادة على القطاع الصامد بكافة تفاصيلها الدامية، فقد استيقظ العالم صباح اليوم على هجمات إسرائيلية مباغتة على إيران استهدفت نحو 20 موقعًا عسكريًا إيرانيًا في مناطق متفرقة، مما أسفر عن مقتل 2 من الجنود الإيرانيين بالتوازي مع غارات إسرائيلية مكثفة شنها الاحتلال على قطاع غزة والأراضي اللبنانية، وأيضًا الأراضي السورية بما ينبئ بتفاقم الصراع في المنطقة خلال الساعات المقبلة.

وتابعت: «كيف سيكون السيناريو في الأيام المقبلة وسط إدانات عربية واسعة ودعوات دولية عديدة لتجنيب التصعيد في الشرق الأوسط، وكيف سيتم استخدام سياسة الرد من قبل إيران».