4 قرارات من النيابة ضد سائق ميني باص متهم بدهس شخص ببولاق أبو العلا

بدأت نيابة أبو العلا الجزئية، اليوم، التحقيق في واقعة مصرع شخص في حادث دهس أعلى كوبرى أكتوبر، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وكلفت بعرضه على الطب الشرعي لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه، وطلبت تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف مُلابسات الحادث.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق ميني باص لاصطدامه بشخص، وأودى بحياته أعلى كوبري أكتوبر ببولاق أبو العلا.

تلقى قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مصادمة أعلى كوبرى 6 أكتوبر بدائرة القسم، وفرار قائد السيارة.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة مرتكبة الواقعة "مينى باص" وقائدها "مُقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول".. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلَّل هروبه خشية تعدي الأهالي عليه ومساءلته قانونيًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.