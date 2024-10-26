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السبت 26 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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أعلنت هيئة السكة الحديد عن تعديل تركيب بعض القطارات علي بعض الخطوط لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب. 
حيث تقرر اعتباراً من ليلة الجمعة 31/10 -1 /11/2024 تعديل تركيب قطاري 1010 القاهرة / أسوان  ليكون بالتركيب الآتي (8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه ثالثة مكيفة + عربة قوي).
وإعتباراً من 1/11/  2024 يتم تعديل تركيب قطار 1011  أسوان / القاهرة وبالتركيب الوارد علي قطار1010 .
وكذلك تعديل تركيب قطاري 593/594 القاهرة / السويس والعكس ، ليكون بالتركيب الآتي ( 8 عربات ثالثة تهوية ديناميكية)  وبنفس جداولهم الحالية. وكذا تعديل تركيب قطار 963 القاهرة / الإسماعلية ليكون بالتركيب الآتي( 8 عربات ثالثة تهوية ديناميكية)  .
كما تقرر إعتباراً من يوم السبت الموافق 2 / 11 / 2024 تعديل تركيب قطار 1112 الإسماعلية / القاهرة ليكون بالتركيب الوارد به قطار 963 .                                                              
وتؤكد الهيئة على أنها تسعي دائما للعمل علي راحة جمهور الركاب .

هيئة السكة الحديد القطارات تعديل تركيب بعض القطارات السكة الحديد