فى غياب سام مرسي.. تشكيل إبسويتش تاون لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي

أعلن الإنجليزى كيرن ماكينا المدير الفني لفريق إبسويتش تاون الذى يلعب له المصري سام مرسي عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة برينتفورد على ملعب "غريفين بارك" ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل إبسويتش تاون كالتالي:

حراسة المرمى: أريجانيت موريك.

خط الدفاع: هاري كلارك، ودارا أوشي، وكاميرون بورجيس، وليف دافيس.

خط الوسط: جان كاجوست، وكالفين فيليبس، وصامويل سزموديكس.

خط الهجوم: كونور شابلين، وجورج هيرست، وتشيدوزي أوغبيني.

يدخل إبسويتش تاون المباراة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام برينتفورد، في محاولة لتعزيز موقعه في جدول الترتيب وإثبات نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يسعى برينتفورد لاستغلال عامل الأرض والجمهور لمواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم.