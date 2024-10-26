رئيس جامعة سوهاج والمتحدث العسكري يشاركان الطلاب ذوي الهمم ماراثون بداية الرياضي

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والعقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، الطلاب ذوي الهمم فى فعاليات ماراثون بداية الرياضي، والذى جاء ضمن احتفالات الجامعة بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة؛ حيث أطلقوا إشارة البدء لانطلاق ماراثون بداية من أمام كلية التربية وحتي المركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، بحضور الدكتور عبدالناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور طارق ذكي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، وأحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، ونخبة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وقد أكد النعماني، على أن الجامعة تولي اهتمام كبير بالطلاب ذوي الهمم، تنفيذاََ لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم ورعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ودمجهم بكافة الفعاليات المجتمعية والأنشطة الطلابية لتنمية وصقل مهاراتهم، وإظهار قدراتهم الخاصة والمميزة التى تظهر قدرتهم على المنافسة والإبداع، حيث تحرص إدارة الجامعة على تهيئة البيئة المناسبة مع إمكاناتهم وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات، وتذليل العقبات والتحديات التى تقف حائلاََ فى طريق هؤلاء الطلاب، وتسعي إلى تنمية وتطوير قدراتهم ليصبحوا أعضاء فاعلين بالمجتمع.

وقال الدكتور عبدالناصر يس، أن الماراثون شهد مشاركة كبيرة من الطلاب ذوي الهمم، وهذا يؤكد مدى اهتمام الجامعة بمشاركة طلابها من الصم والبكم وذوي الإعاقات المختلفة بكافة الأنشطة الطلابية، والتى تتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم، وتضمن تحقيق مبدأ التكافؤ بين طلاب الجامعة، وعدم وجود فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب.

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