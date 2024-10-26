مقتل 10 من حرس الحدود الإيراني إثر اشتباكات مع مسلحين

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم "السبت" مقتل 10 من أفراد حرس الحدود في اشتباكات مع مسلحين في محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرق البلاد على الحدود مع باكستان وأفغانستان.

ونقلت وكالة انباء "إرنا" الإيرانية عن مركز معلومات شرطة سيستان وبلوشستان أن عصابات مسلحة اشتبكت قبل ساعات مع دورية لشرطة الحدود في منطقة كوهركوه بمدينة تفتان،مما أسفر عن مقتل 10 من حرس الحدود.

وأضاف البيان أن وزير الداخلية الإيراني عين فريقًا للتحقيق في ملابسات الحادث، على أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل لاحقًا.