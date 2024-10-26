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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل 10 من حرس الحدود الإيراني إثر اشتباكات مع مسلحين

حرس الحدود الإيراني
حرس الحدود الإيراني
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أعلنت السلطات الإيرانية اليوم "السبت" مقتل 10 من أفراد حرس الحدود في اشتباكات مع مسلحين في محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرق البلاد على الحدود مع باكستان وأفغانستان.
ونقلت وكالة انباء "إرنا" الإيرانية عن مركز معلومات شرطة سيستان وبلوشستان أن عصابات مسلحة اشتبكت قبل ساعات مع دورية لشرطة الحدود في منطقة كوهركوه بمدينة تفتان،مما أسفر عن مقتل 10 من حرس الحدود.
وأضاف البيان أن وزير الداخلية الإيراني عين فريقًا للتحقيق في ملابسات الحادث، على أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل لاحقًا.

اشتباكات باكستان أفغانستان وزير الداخلية الإيراني