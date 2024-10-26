جامعة أسيوط تستقبل وفدًا من نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي

استضافت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، اليوم السبت الموافق 26 من أكتوبر، وفدًا من نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين جامعة أسيوط والنقابة؛ في المجالات التدريبية، والصحية.

واستقبل الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، نيابة عن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام لنقابة الصحفيين، وهشام يونس وكيل أول نقابة الصحفيين، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة التدريب بالنقابة، وذلك بحضور الدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي لرئيس جامعة أسيوط، وأعضاء اللجنة النقابية للصحفيين بأسيوط؛ وهم: وائل سمير رئيس اللجنة النقابية لنقابة الصحفيين بأسيوط والصحفي بجريدة الأهرام، ويونس درويش الصحفي بجريدة الشروق وعضو اللجنة النقابية.

كما شهد اللقاء حضور عبد الله تمام رئيس تحرير جريدة اليوم وموقع اليوم الإخباري، وإسلام رضوان الصحفي بالأهرام، وحسن فتحي ب روزاليوسف، ولفيف من الكوادر الصحفية، وأعضاء نقابة الصحفيين، وأحمد نادي مدير إدارة الإعلام بجامعة أسيوط.

وتناول اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون في الكثير من المجالات، ودراسة عقد بروتوكول تعاون؛ في مجال التدريب، والتأهيل، وأبرزها: تدريب طلاب قسم الإعلام في مركز تدريب نقابة الصحفيين، وتقديم الخدمات الصحية للصحفيين، بمستشفيات جامعة أسيوط.

ومن جهته، توجه نقيب الصحفيين؛ بالشكر لجامعة أسيوط على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بمكانة، وسمعة جامعة أسيوط، ودورها الريادي كواحدة من أهم القلاع العلمية العريقة، والرائدة في الصعيد، معربًا عن تطلع النقابة؛ لتعزيز التعاون مع جامعة أسيوط، وتبادل الخبرات العلمية، والمجتمعيَّة الرائدة، وهو ما سوف تشهده الفترة المقبلة.

وأعرب الدكتور أحمد عبدالمولى؛ عن احترامه، وتقديره لمهنة الصحافة، ولجموع الصحفيين، ولنقابة الصحفيين العريقة، والتي تعد واحدة من أهم المؤسسات الوطنية التي تقوم بدور محوري في نشر التوعية، والمعرفة، وبناء، وتعزيز الوعي المجتمعي، وبناء جيل متعلم قادر على مواجهة التحديات المحيطة، ولديه القدرة العلمية، والعملية على النهوض بالوطن، ودفع عجلة التنمية في المجالات كافة، مرحبًا بفتح آفاق التعاون ، وتبادل الخبرات بين الجامعة والنقابة، مشيدًا بدور اللجنة النقابية للصحفيين بأسيوط؛ في إبراز أنشطة الجامعة، والتغطية المميزة لكافة فعالياتها، ونشرها على نطاق واسع.