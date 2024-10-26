بأعلام مصر وصور السيسي.. توافد حضور احتفالية انتصارات أكتوبر في ستاد العاصمة الجديدة

بدأ قبل قليل، توافد الحضور إلى استاد العاصمة الإدارية الجديدة من جميع المحافظات حيث وصل عدد كبير من شباب الجامعات والمحافظات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع الأهلي والمدني ولفيف من رجال السياسة والاقتصاد ورجال الأعمال وكبار رجال الدولة والدين.

وحمل العديد من الحضور صور الرئيس عبد الفتاح السيسي والأعلام المصرية.

ويحتفل اتحاد القبائل العربية بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة خلال احتفالية كبرى اليوم السبت 26 أكتوبر 2024، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: “انتظرونا اليوم في احتفالات نصر أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

ويشهد استاد العاصمة الإدارية الجديدة، احتفالية ضخمة بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، بحضور عدد من نجوم الفن البارزين في الوطن العربي إلى جانب تمثيل شعبي واسع من مختلف الأحزاب السياسية والكيانات الشبابية.