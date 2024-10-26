تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن التشكيل الرسمي لفريقه استعداداً لمواجهة ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. تقام المباراة على ملعب "الاتحاد" في الخامسة مساء اليوم السبت.

ويدخل السيتي هذا اللقاء بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث أمام جماهيره، لتعزيز مركزه في ملاحقة المتصدر ليفربول.

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بينما ساوثهامبتون في المركز التاسع عشر بنقطة وحيدة، بعد أن فشل في تحقيق أي فوز منذ انطلاق الموسم، حيث خسر في سبع مباريات وتعادل في واحدة.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: جفارديول، ريكو لويس، روبن دياز، مانويل أكانجي.

خط الوسط: ماتيوس نونيز، برناردو سيلفا، ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: سافيو، إيرلينغ هالاند، فيل فودين.