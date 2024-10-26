إسعاد يونس تصل مقر ندوتها في مهرجان الجونة السينمائي

وصلت منذ قليل، الفنانة إسعاد يونس إلى مقر البلازا بمدينة الجونة، استعدادا للندوة التي خصصها لها المهرجان وتديرها الفنانة يسرا، وحرصت صاحبة السعادة على الوصول مبكرا قبل موعدها للألتقاط الصور التذكارية مع محبيها وزملائها الموجودين في المهرجان.

الجدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي أصبح اليوم واحدًا من أبرز الفعاليات السينمائية الدولية، حيث يترجم مفهوم "السينما من أجل الإنسانية" من خلال دعمه لأفلام تسلط الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية.

بفضل التنظيم المتميز، وتنوع الأفلام من مختلف أنحاء العالم، والالتزام بتقديم محتوى يعكس قصصًا مؤثرة من واقعنا المعاصر، نجح المهرجان في جذب أنظار السينمائيين والنقاد العالميين.

هذا الحدث يعزز من مكانة مصر كوجهة ثقافية وفنية عالمية، ويؤكد على دور السينما في إحداث تأثير حقيقي يتجاوز حدود الشاشة ليصل إلى روح الإنسانية.