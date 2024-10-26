ads
السبت 26 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إسعاد يونس تصل مقر ندوتها في مهرجان الجونة السينمائي

جانب من الحضور
جانب من الحضور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصلت منذ قليل، الفنانة إسعاد يونس إلى مقر البلازا بمدينة الجونة، استعدادا للندوة التي خصصها لها المهرجان وتديرها الفنانة يسرا، وحرصت صاحبة السعادة على الوصول مبكرا قبل موعدها للألتقاط الصور التذكارية مع محبيها وزملائها الموجودين في المهرجان. 

الجدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي أصبح اليوم واحدًا من أبرز الفعاليات السينمائية الدولية، حيث يترجم مفهوم "السينما من أجل الإنسانية" من خلال دعمه لأفلام تسلط الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية. 

بفضل التنظيم المتميز، وتنوع الأفلام من مختلف أنحاء العالم، والالتزام بتقديم محتوى يعكس قصصًا مؤثرة من واقعنا المعاصر، نجح المهرجان في جذب أنظار السينمائيين والنقاد العالميين. 

هذا الحدث يعزز من مكانة مصر كوجهة ثقافية وفنية عالمية، ويؤكد على دور السينما في إحداث تأثير حقيقي يتجاوز حدود الشاشة ليصل إلى روح الإنسانية.

اسعاد يونس يسرا مهرجان الجونة السينمائي