أهمها حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. تعرف على أهداف قانون الاستثمار

يهدف قانون الاستثمار الي رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد ، وزيـادة معدلات الانتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ، وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية .

ويحكم الاستثمار المبادئ الاتية :



1- المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس .

2- دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الاعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.

3- مراعاة جميع النواحى ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة.

4- حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك .

5- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والادارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح .

6- العمل علي استقرار السياسات الاستثمارية وثابتها .

7- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة .

8- حق الدولة في الحفاظ علي الامن القومي والمصلحة العامة .

وتسري مبادئ الاستثمار المشار إليها علي المستثمر والدولة كل فيما يخصه .