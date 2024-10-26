تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة أوجسبورج في الدوري الألماني

أعلن التركى نوري شاهين المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة أوجسبورج على ملعب "دبليو دبليو كي أرينا" ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

تشكيل بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رايرسون، فالديمار أنطون، نيكو شلوتيربيك، رامي بن سبعيني.

خط الوسط: فيليكس نميشا، مارسيل سابيتزر، جوليان براندت.

خط الهجوم: جيمي بينو جيتنز، سيرهو غيراسي، دونيايل مالين.

يدخل دورتموند هذه المباراة بطموح مواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري وتحقيق فوز جديد يعزز من موقعه في الترتيب، بينما يسعى أوجسبورج لاستغلال عامل الأرض للخروج بنتيجة إيجابية أمام خصم قوي.