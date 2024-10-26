رئيس جامعة سوهاج والمتحدث العسكري يطلقان إشارة البدء لانطلاق ماراثون بداية

أطلق الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والعقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إشارة البدء لانطلاق ماراثون بداية الرياضي، من نقطة الانطلاق أمام كلية طب وجراحة الفم والأسنان بمقر الجامعة الجديد، وصولا إلى مركز المؤتمرات الدولي، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عمداء الكليات ونخبة من القيادات الجامعية، ومسئولي إدارات رعاية الشباب.

وقد أعرب الدكتور حسان النعماني، عن سعادته باستضافة الجامعة للعقيد غريب عبد الحافظ، وبمشاركته فى ماراثون بداية الرياضي، الذي يأتي فى إطار الأنشطة التي تنظمها الجامعة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف تحسين الحالة الاجتماعية والمعيشية لملايين المواطنين، والاستثمار في رأس المال البشري، وكذلك ضمن احتفالات الجامعة بالذكري الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مضيفاً أن إدارة الجامعة تحرص على دمج الأنشطة الرياضية بكافة الفعاليات الثقافية والعلمية التى تنفذها الجامعة، باعتبارها أسلوب حياة وجزء لا يتجزأ من الروتين اليومي لجميع أفراد المجتمع، وذلك للتأكيد على أهميتها فى تعزيز مفهوم الرياضة لدى الطلاب، وضرورة توسيع قاعدة المشاركة الطلابية فى كافة الأنشطة الطلابية، لدورها فى دعم الجوانب الصحية والنفسية لديهم، ورفع مستواهم البدني والعقلي، لخلق جيل صحيح جسدياََ ونفسياََ.

وأوضح الدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، أن الماراثون نظمه إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية ضمن احتفالات الجامعة بالذكري الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مضيفاً أنه تم تقسيم الماراثون إلى مجموعات، حيث انطلق المشاركون من الطلبة والطالبات من أمام كلية طب وجراحة الفم والأسنان، أما طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة انطلقوا من أمام كلية التربية وصولا إلى نقطة النهاية المتفق عليها أمام مركز المؤتمرات الدولي.

وذكر أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن الماراثون شهد مشاركة كبيرة من جانب طلاب الجامعة، حيث شارك به أكثر 2000 طالب وطالبة، بالإضافة إلى 100 طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيتم عقب انتهاء الندوة التثقيفية إعلان الفائزين بالمارثون وتوزيع الجوائز على الحاصلين على المراكز الأولى.