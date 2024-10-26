محافظ أسوان: بدء تنفيذ خط بديل لحل مشاكل الصرف بمنطقة الكرور

كلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهات المختصة بالهيئة القومية وشركة المقاولون العرب بالبدء في تنفيذ أعمال مشروع الخط البديل بطول 420 مترا، وبقطر 450 مللى للقضاء على المشاكل المتكررة من الكسورات والطفح بالخط القديم الممتد من محطة رقم 11 بمنطقة الكرور.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تنفيذ الخط البديل لما سيحققه من عوائد إيجابية عديدة تساهم فى الحفاظ على الصحة العامة والبيئة المحيطة بأهالى منطقة الكرور، وأيضًا المركبات من أى أضرار كان يتسبب بها حدوث الكسورات بالخط القديم الذى يتم بالتوازى تنفيذ أعمال التطهير والتسليك له بشكل مستمر.

هذا وبناءً على تعليمات محافظ أسوان تم المرور على بدء الأعمال بإشراف من محمد مندور مدير المتابعة الميدانية ، وبحضور المهندس ماجد عماد بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد عبدون ، والمهندس حسين الصغير من شركة المقاولون العرب.

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